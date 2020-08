Lewis Hamilton zet Pirelli onder druk: "Ze moet betere banden voor ons maken"

Lewis Hamilton wil dat Pirelli betere banden maakt voor de Formule 1. Onlangs won de zesvoudig wereldkampioen op Silverstone de race met slechts drie banden die nog intact waren, terwijl de vierde band (linksvoor) kapot was gegaan in de laatste ronde. Niet alleen Mercedes had echter last van flinke slijtage en kapotte banden, ook andere teams kenden dezelfde problemen.

Dit is niet wat fans willen

Twee weken later in Barcelona won de Brit opnieuw, maar alleen nadat hij de bandenslijtage zorgvuldig had beheerst door zijn tempo te verlagen. Tegenover motorsport-magazine.com zei de 35-jarige coureur: "Op dit moment doen we veel aan bandenmanagement en ik denk niet dat de fans dat willen. Het is ook niet wat de coureurs willen. Vooruitkijkend moeten we Pirelli echt onder druk zetten."

Banden 2020 afgekeurd

Hamilton zegt dat de F1-coureurs dit jaar moest rijden met de banden van 2019 omdat Pirelli 'niet geweldig werk leverde' bij het ontwikkelen van de afgekeurde nieuwe banden voor 2020.

"We hebben een betere band nodig die ons meer grip en veiligheid biedt en die ons in staat stelt om beter te racen voor de fans. We willen Pirelli helpen een betere band te maken, als ze dat kunnen."