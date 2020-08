Max Verstappen over steun tegen racisme: "Denk dat Lewis Hamilton dat waardeert"

Vanaf de eerste race in Oostenrijk heeft de Formule 1 een duidelijk standpunt ingenomen tegen racisme. Met de #WeRaceAsOne voorafgaand aan elke Grand Prix en de kniel-bewegingen, toont de F1 steun tegen racisme om duidelijk te maken dat de sport tegen elke vorm van racisme is. Max Verstappen is één van de coureurs die ervoor heeft gekozen niet te knielen voor de Grand Prix, maar de Nederlander is blij met de stappen die zijn gezet.

Tegenover het Amerikaanse CNN legt hij nogmaals uit hoe hij erover denkt: "Het is goed gegaan in termen van hoe we het uitdrukken, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om acties. We blijven gewoon onze steun betuigen, omdat ik denk dat iedereen achter ons staat, wat erg belangrijk is, en de tijd zal natuurlijk leren wat er gaat gebeuren."

Begrip onder F1-coureurs

De Nederlander heeft vanaf de eerste race duidelijk uitgelegd waarom hij ervoor kiest om niet te knielen en dat hij de keuze van elke andere coureur respecteert. Binnen de coureurs in de F1 is er ook meer begrip voor elkaar, legt de coureur van Red Bull Racing uit. "Natuurlijk praten we erover. We hebben onze 'Driver Meetings' maar dan blijven we natuurlijk ook zitten tijdens die gesprekken, want we zijn allemaal lid van de GPDA."

Verstappen zegt dat de gesprekken tussen de coureurs goed verlopen. "Iedereen is heel open en iedereen is erg behulpzaam en iedereen wil precies hetzelfde. Ik denk dat Lewis dat waardeert, en het is niet alleen Lewis die dat moet waarderen, het is de hele wereld. Dat is wat we doen, we proberen gewoon onze steun te tonen."

Hamilton had in het begin kritiek op de coureurs die niet knielden. Openlijk in de media zei hij dat die coureurs niet genoeg zouden doen en dat daar gesprekken mee gevoerd moesten worden. De vraag is hoe de Brit hierop zal reageren.