Toto Wolff: "Zwarte overall niet de reden waarom Bottas het zo warm had"

Toto Wolff heeft de opmerkingen van Valtteri Bottas over zijn zwarte race-overall voor 2020 afgezwakt. Terwijl de Fin in Barcelona toegaf dat zijn kampioensverwachtingen langzaamaan verdwijnen, klaagde hij dat hij 3 kilo was verloren tijdens de Spaanse Grand Prix omdat zijn overall 'fucking hot' was.

Mercedes veranderde haar kleuren van de auto en race-overalls voor 2020 naar zwart uit eerbied voor Lewis Hamilton's steun voor de Black Lives Matter-beweging.

Maar teambaas Wolff ontkende dat de kleurverandering het probleem van Bottas is, ondanks dat de Fin beweerde dat het zou komen door de donkere kleur: "We hebben net nieuw materiaal. Misschien moeten we nog eens kijken of we een compromis kunnen vinden over hoe we het een beetje dunner kunnen maken."

Bottas bevestigde na de uitleg van zijn teambaas dat niet alleen de kleur van de overall is veranderd voor dit jaar. Bottas zei hierover: "Er is dit jaar een nieuwe homologatie voor de overalls, dus ze zijn dikker en het ondergoed is dikker, dus ik weet niet hoeveel effect dat heeft."