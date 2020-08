F1-journalist bekritiseert solidariteit van Hamilton rondom knielen

Een gerespecteerde F1-journalist heeft Lewis Hamilton ervan beschuldigd degene te zijn die de Formule 1-coureurs politiek verdeelt. Gedurende de races dit jaar leidde de zesvoudig wereldkampioen de door Black Lives Matter geïnspireerde momenten van knielen op de grid.

Twaalf andere coureurs sluiten zich bij Hamilton aan terwijl ze knielen, terwijl anderen, waaronder Charles Leclerc en Max Verstappen, ervoor kiezen om in hun 'End Racism' T-shirts te blijven staan.

Peter Nygaard, een bekende journalist van de Deense krant BT schreef hierover: "Ze zijn net zo goed tegen racisme als degenen die knielen. Ze hebben gezegd dat ze om verschillende redenen hun mening op een iets andere manier uiten, maar daardoor krijgt de antiracismedemonstratie een ietwat chaotische indruk, alsof er een gebrek aan solidariteit is onder de coureurs."

Is Hamilton juist bezig?

Nygaard zegt dat Hamilton's verhalen over het racisme waarmee hij in de loop van zijn leven en carrière te maken heeft 'hartverscheurend' zijn, en dat het gebruik van zijn status om racisme te bestrijden 'prijzenswaardig' is.

"Het valt niet te betwijfelen of Hamilton's strijd tegen racisme belangrijk is. Je kunt echter wel bespreken of hij het op de juiste manier doet. Hamilton heeft kritiek op de coureurs die niet knielen, maar solidariteit werkt twee kanten op. Waarom kiest Hamilton er bijvoorbeeld voor om een ​​Black Lives Matter T-shirt te dragen? Hij weet nu dat juist de connectie met Black Lives Matter één van de redenen is waarom sommige coureurs, zoals Kevin Magnussen, niet knielen."

"Het lijkt in veel opzichten alsof Hamilton ze in een hoek heeft geduwd, alsof ze alleen maar iets doen omdat hij dit belangrijke debat opende, maar als hij vóór zijn aankondiging contact had opgenomen met zijn collega's in plaats van hen te bekritiseren, zouden ze hem hebben gesteund. In plaats daarvan koos hij ervoor om zijn collega-coureurs in de spotlights te zetten, terwijl hun net zo tegen racisme zijn als hij", vervolgde Nygaard.

"Lewis Hamilton is een geweldige coureur die op weg is om alle records van de sport te breken. Hij is de ideale frontman in de strijd van de Formule 1 tegen racisme, maar hij heeft het concept van solidariteit niet echt begrepen."