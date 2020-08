Esteban Ocon ziet Jerez meer als een testcircuit met weinig inhaalmogelijkheden

Esteban Ocon zegt blij te zijn als Istanbul en Jerez worden toegevoegd aan de aangepaste F1-kalender van 2020. Het gerucht gaat dat de Formule 1 op het punt staat nog vijf races toe te voegen aan de reeds 13 tellende F1-kalender, nadat die flink is aangepast door het coronavirus.

Bahrein zal naar verwachting twee races organiseren en het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi. De geruchten over locaties als het voormalige Turkse Grand Prix-circuit in Instanboel en circuit van Jerez in het zuiden van Spanje blijven aanhouden. Deze locaties zouden een kans maken om in november op de kalender te komen.

Renault-coureur Esteban Ocon werd afgelopen weekend gevraagd wat hij ervan vond als deze locaties zouden worden toegevoegd: "Turkije is een fantastisch circuit en het zou geweldig zijn als het weer op de kalender komt."

"Wat Jerez betreft, ik heb daar vaak getest, maar ik heb er nog nooit op geracet. Het circuit lijkt mij moeilijk om daar in te halen. In mijn ogen is het meer een testcircuit dan een racecircuit, maar dat kan altijd worden gewijzigd.

"Ik ken de baan goed, dus ik ben klaar voor dat weekend als het op de kalender komt te staan."