"Alexander Albon is de weg kwijt"

Volgens Robert Doornbos is Max Verstappens teamgenoot Alexander Albon de weg kwijt. Doornbos kwam ooit zelf uit voor het team van Red Bull Racing.

“Het is echt heel moeilijk voor hem,” zegt Doornbos bij Ziggo Sport. Doornbos vertelt mee te leven met de Thaise autocoureur en zegt het sneu te vinden dat hij nu zoveel kritiek te verduren krijgt. Doornbos vindt Albon wel een goede coureur.



In video’s die nu verschijnen lijkt het indedaad alsof Albon emotioneel gebroken is als hij in Barcelona de finish rijdt. Zijn stem klinkt verslagen, wanhopig en bedrukt. Even daarvoor wordt hij op een ronde achterstand gereden. Albon zegt het niet meer te weten, zo valt te horen via deze de boordradio.

Doornbos heeft het met Albon te doen, maar: "Het is ook gewoon autosport. Als je de weg kwijt raakt kan het lang duren voor je weer op het juiste spoor zit.”



Volgens oud F1-coureur JJ Letho is het niet ondenkbaar dat Red Bull de Thaise Albon volgend jaar zal vervangen door Sebastian Vettel.

"Red Bull overweegt Vettel terug te halen"

Letho: “Red Bull is dat natuurijk aan het overwegen,” zegt hij. “Max Verstappen maakt het zo moeilijk voor die jongens die naast hem rijden, maar zo is Vettel ook. Het team weet wel wat zij aan Vettel hebben als hij op z’n best is.”

Volgens Letho zou het duidelijk zijn dat Vettel spijt heeft dat hij bij Red Bull vertrok. Ondertussen zouden de kansen dat Vettel naar Aston Martin gaat in 2021 weer zijn afgenomen. Niemand durft nu te voorspellen wat dat team kan presteren volgend seizoen.

Bemoediging voor Albon

Ondertussen worstelt Albon en is te horen dat Christian Horner hem zelfs wat bemoedigende woorden toespreekt in de uitloopronde. Albon werd achtste in Barcelona, Verstappen finishte als tweede.