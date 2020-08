Pierre Gasly verbitterd: "sommige mensen zijn echt waardeloos, respectloos en verachtelijk"

Pierre Gasly zit flink in de put en is behoorlijk over de kook. Dat valt op zijn sociale mediakanalen te lezen.

"Sommige mensen zijn echt waardeloos, respectloos en verachtelijk," zo begint Gasly een bericht.

Wat blijkt: Toen Pierre Gasly zondag avond na de Grand Prix van Spanje met goede WK-punten op zak thuis kwam na het behalen van de negende plaats, bleek zijn appartement leeg geplunderd.

Zijn huis in Normandië is leeggeroofd op het moment dat Gasly in Spanje zijn rondes reed in de Formule 1. "Er is ingebroken en mijn huis in Normandië is geplunderd", schrijft Gasly in zijn bericht.

"Ze hebben onder meer BRM-horloges meegenomen waar ik mijn naam in had laten graveren, een TAG-Heuer, juwelen, kleren, brillen en meerdere racehelmen. Ik vraag iedereen om informatie te delen als je hier meer over weet."

Gasly doet dit jaar goede zaken bij Alpha Tauri waar hij minder druk ervaart dan vorig jaar bij Red Bull Racing. Hij staat veertiende in het voorlopige lijstje wat betreft het wereldkampioenschap. Al drie keer wist hij in de punten te rijden dit jaar.