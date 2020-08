Red Bull Racing vervangt noodgedwongen motor Max Verstappen

Max Verstappen heeft voor de start van de Grand Prix van Spanje een motorwissel laten uitvoeren. De Nederlander meldde gisteren op de boordradio al dat zijn motor niet goed voelde, hierdoor heeft Red Bull Racing het probleem verder onderzocht. Het team heeft hierna besloten om een nieuwe powerunit in de auto van Verstappen te stoppen.

Max Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken over een straf, want het Oostenrijkse team heeft een oude motor in de bolide van de 22-jarige coureur gezet. Red Bull heeft de ICE, turbo, MGU-H en MGU-K op de auto van Verstappen voorafgaand aan de race vervangen. Het zijn gebruikte onderdelen dus geen straf.

Racing Point heeft op de auto van Sergio Perez ook een nieuwe MGU-H en een MGU-K geïnstalleerd. Lewis Hamilton heeft zijn kwalificatiebanden verruilt voor een nieuw setje en Albon heeft een nieuwe set achterbanden.