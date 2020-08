F1 kondigt volgende week 4 nieuwe races aan

De Formule 1 bereidt zich voor om nog eens vier races toe te voegen aan de 'coronakalender' van 2020. Naast de 13 reeds geplande of bevestigde rondes, zegt F1-CEO Chase Carey dat hij zich richt op maximaal 18 Grand Prix in totaal voor dit seizoen.

Volgens bronnen zal F1 volgende week vier nieuwe aankondigen, waaronder twee in Bahrein en een finale in Abu Dhabi. De verrassende nieuwe Grand Prix is echter de voormalige Turkse GP-locatie in Istanbul, waar half november geracet zal worden.

Toen hem daarnaar werd gevraagd, zei Mercedes-baas Toto Wolff: "De laatste keer dat ik in Turkije was, was tien jaar geleden, en ik herinner me de ongelooflijke aanblik van de beroemde bocht 8 met een drievoudige apex."

Wolff waarschuwde dat het nieuws niet officieel is.

Enthousiasme bij Albon

Alex Albon van Red Bull werd ook gevraagd naar het sterke gerucht, en hij zei: "Dat is geweldig. Ik weet niet of het toeval is of dat ze er specifiek voor kiezen, maar we hebben het over echte racecircuits. Mugello, Imola, Istanbul; ze zijn de beste circuits ter wereld en we mogen daar racen. Ik ben er helemaal voor."