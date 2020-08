Bottas belde met Rosberg voor advies om Hamilton te verslaan

De enige manier om Lewis Hamilton te verslaan is door 'in zijn hoofd te kruipen'. Dat is de mening van Nico Rosberg, die zegt dat hij heeft geleerd hoe hij psychologische druk kan uitoefenen op de Mercedes-coureur op weg naar de titeloverwinning in 2016.

De Duitser ging toen prompt met pensioen, tot grote ergernis van zijn teambaas Toto Wolff. Maar terwijl Wolff nu nadenkt over zijn eigen volgende carrièrestap, zegt de Oostenrijker te begrijpen waarom Rosberg zo plotseling stopte: "Om eerlijk te zijn kijk ik altijd met een zekere mate van bewondering naar zijn beslissing, ook al heb ik die destijds niet altijd laten zien. Hij vond dat het tijd was om te vertrekken, omdat hij besefte dat het onwaarschijnlijk was dat hij dat soort druk lange tijd zou moeten verdragen. Hij had bereikt waar hij altijd naar had gestreefd."

Bottas vroeg Rosberg om advies

Nu worstelt Valtteri Bottas om teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan. Nico Rosberg heeft wat advies voor zijn Finse opvolger. Rosberg zei tegen Sky Italië: "Om Hamilton te verslaan, moet je in zijn hoofd kruipen, want daar is hij niet zo sterk. Dat moet Bottas nu doen, ook al lijkt het mij dat hij er moeite mee heeft. Hij belde me zelfs, en misschien vroeg het team hem om het me niet te vragen", glimlachte Rosberg, die botste met Hamilton tijdens de titelstrijd van 2016.

Rosberg leerde van Schumacher

Rosberg zegt dat hij veel van zijn psychologische trucs heeft geleerd van zijn voormalige Mercedes-teamgenoot Michael Schumacher. Rosberg licht toe: "Hij was een psychologisch fenomeen. Hij leerde me een andere aanpak, maar ik was te aardig aan het begin van mijn gevecht met Lewis. Ik moest leren om taai en lastig te worden."

"Valtteri Bottas moet nu hetzelfde doen, want hij wordt te gemakkelijk ingehaald. Daar moet hij verbeteren."

Rosberg wil vriendschap met Hamilton

Ten slotte zei Rosberg dat hij er nog steeds aan werkt om weer vrienden te worden met Hamilton. De Duitse coureur met beroemde Finse vader: "We wonen in hetzelfde gebouw in Monaco. We eten nog geen hamburgers samen, maar we werken eraan. We praten wel over privézaken."