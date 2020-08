Alexander Albon: "Dit weekend geen blaren maar wel veel slijtage"

Voor Alexander Albon verliep de kwalificatie in Spanje beter dan de voorgaande kwalificatiesessies. De coureur van Red Bull Racing is na de kwalificatie op zaterdag vaak teleurgesteld, maar in Barcelona wist Albon zich als zesde te kwalificeren. Het is hierdoor één van de betere kwalficaties van de teamgenoot van Max Verstappen.

Zelfkritisch

Na afloop sprak hij met Sky Sports en gaf hij aan toch meer te hadden verwacht: "Het was niet geweldig, maar het was oké. Ik verwachtte eigenlijk meer van de kwalificatie. Het voelde tijdens de eerste run beter op de gebruikte banden dan op de banden in de tweede run. We moeten zien waarom het zo aanvoelde, maar de kwalificatie zelf ging goed."

"Ik denk dat in Spanje de banden wat harder slijten, terwijl afgelopen weekend meer ging over de blaren op de banden. Dit weekend gaat het eigenlijk alleen maar over slijtage. Dus we hopen dat anderen om ons heen blaren krijgen en dat wij deze problemen niet ervaren. Als dat niet het geval is, zal onze snelheid niet veel verschillen van de rest en zal Mercedes behoorlijk snel zijn."

Teambaas Christian Horner gaf aan dat hij hoopt met beide Red Bull-wagens de Mercedessen aan te vallen voor het podium maar dat de start van Albon hiervoor cruciaal zal zijn.