Max Verstappen: "We willen de Mercedessen flink onder druk zetten"

Max Verstappen is behoorlijk tevreden met zijn derde startpositie voor de Grand Prix van Spanje. De beide Mercedessen waren wederom niet te verslaan over één geklokte ronde en dus is de 'best of the rest' positie voor de Nederlander.

Het is precies het beeld dat van tevoren te verwachten viel, en het hele weekend al hetzelfde is. De Red Bull komt in de kwalificatie 0,7 seconde tekort op de snelste Mercedes van Lewis Hamilton.

Verstappen reageert: "We rijden het hele weekend al op P3, en dit is dan ook het maximaal haalbare voor ons op dit moment. Ik ben behoorlijk tevreden, maar hopelijk kunnen we tijdens de race morgen dichterbij komen. Gisteren zagen de langere runs er bij ons goed uit, ik voelde mij goed in de auto dus dat is hoopvol. Maar toch: morgen is het weer een andere dag dus we zullen het moeten afwachten."

Lastig inhalen in Barcelona

Verstappen durft nog niet te garanderen dat hij de Mercedessen kan aanvallen:

“Dat is nog lastig te zeggen, maar ik voelde me in ieder geval goed in de auto. Ik hoop dat ik wat druk op ze kan uitoefenen. Het is hier lastig inhalen, maar we gaan alles op alles zetten om het ze moeilijk te maken.”

We proberen zo dichtbij als mogelijk te blijven bij Mercedes, ze onder druk te zetten en hopelijk hebben we dan een goed gevecht! Ik heb er alle vertrouwen in dat we een goede prestatie zullen neerzetten. Het zal moeilijk zijn om Mercedes te verslaan want ze ogen nog snel, maar we geven nooit op."