Mercedes heeft geen blaren door focus op bandenslijtage

Mercedes richt zich voor dit weekend op het sparen van banden en vooral de slijtage te beperken nadat het vorige weekenden in Silverstone last had van blaren op de banden, lekke banden en uiteindelijk mede hierdoor werd het Duitse team verslagen door Max Verstappen en Red Bull.

Na afloop van de twee vrije trainingen voor de Spaanse Grand Prix keek Valtteri Bottas terug op zijn vrijdag en hij gaf toe dat Mercedes een goed tempo te pakken heeft en geen blaren hebben gezien tijdens de long runs.

"Het is een goede dag voor ons geweest en we hebben veel geleerd. Het is een fijn gevoel om hier weer op de baan te zijn en de verbeteringen van de auto te voelen sinds we hier voor het laatst waren, tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen. De auto voelde ook goed aan, maar er is duidelijk wat werk te verrichten aan de setup", zo zei Bottas.

Waar de W11 op Silverstone te kampen had met een hoge bandendegradatie, was dat in Spanje op vrijdag ondanks de hoge temperaturen niet het geval. "We hebben vandaag lange runs gereden op alle bandencompounds en ik heb geen last van blaren, dus we zullen hier veel van leren om de prestaties van de banden hier echt te maximaliseren."

Bottas lijkt te suggereren dat Mercedes dit weekend een meer conservatieve benadering heeft gekozen. Vooral de race lijkt weer een uitdaging te worden voor Mercedes. "We zien er sterk uit, maar het belangrijkste is zondag met deze temperaturen en of we deze banden in goede staat kunnen houden."