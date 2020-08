Christan Horner onder de indruk van rondetijd Mercedes: "Dat ziet er heel, heel sterk uit"

Christian Horner - de baas van Max Verstappen's - is na de vrije trainingen van de Grand Prix van Spanje onder de indruk van de snelheid die het dominante Mercedes laat zien over één ronde.

"Mercedes' laat vandaag weer zien het snelste te zijn over één ronde. Dat ziet er heel, heel sterk uit. Ik denk dat we bemoediging kunnen putten uit Max' langere runs op met name de medium band. Dat ziet er sterk uit voor Zondag. "

De Red Bull Racing-baas zegt dat het in het DNA van het team zit om risico te nemen en om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken als dat nodig is.

Terwijl Verstappen tijdens de vrijdag contant de snelste achter de Mercedessen is, blijft teamgenoot Albon nog een beetje achter. Tijdens de eerste training kwam hij niet verder dan de achtste tijd, met bijna 0,9 seconden achter Verstappen. Tijdens de tweede training kwam Albon tot de dertiende snelste tijd, met een achterstand van acht tienden op zijn teamgenoot.

Horner denkt dat Alexander Albon vooral in de kwalificatie terrein kan winnen.

"De auto is lastig te besturen en als Albon contantere tijden gaat rijden en meer vertrouwen zou krijgen, dan zal hij zich voorin kunnen melden bij Max."

Horner hoopt verder dat het verbod op de 'party-modus' qua motorafstellingen binnenkort het veld dichterbij elkaar kan brengen. Hij zegt niet te weten wat er percies gaat gebeuren en hoe het elk team zal raken. Daarvoor zullen we moeten afwachten tot Spa en Monza, aldus Horner.