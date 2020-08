Sainz tast in het duister na koelingsproblemen McLaren

Carlos Sainz is er niet zeker van of de koelingsproblemen die zijn McLaren MCL35 in Engeland had, ook in Spanje van de partij zullen zijn.

Tijdens de interviews voorafgaande aan zijn 'Home-Race' is het Sainz nog niet duidelijk of de problemen zijn opgelost. "Het blijft een grote vraag", vertelde de 'Lokal Mathador'.

"We gaan proberen alles uit te zoeken en het probleem op te lossen." Sainz heeft een ietwat teleurstellende seizoensstart gehad in zijn laatste jaar voor de renstal uit Woking. "Ik kan jullie vertellen dat ik niet echt blij was afgelopen weekend. Het team is druk bezig om een oplossing te vinden en ik hoop dat we de goede snelheid die we hadden hier kunnen tonen."

"Ik ben er niet zeker van of we op vrijdag het probleem al kunnen analyseren, maar ik hoop natuurlijk dat ik een 'normale training' kan rijden. Ik hoop dat het probleem is opgelost", verklaarde de Spanjaard.