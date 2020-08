Ferrari stelt doel: In 2021 gaan de Italianen voor de tweede plaats

Mattia Binotto zegt dat Ferrari's doel in 2021 zal zijn om de tweede plaats te behalen in het kampioenschap. Zijn uitspraak komt nadat voorzitter van Ferrari John Elkann al liet weten dat een WK-titel in 2022 uitgesloten is.

Teambaas Binotto geeft toe dat het voor Ferrari een groot probleem is dat de Formule 1 tijdens de pandemie besloot om bepaalde gebieden van auto-ontwikkeling te beperken om zo kosten te besparen.

Lange weg voor de boeg

"We zijn beperkt door dingen die niet kunnen worden overwonnen", zei Binotto tegen Italiaanse media.

“We kunnen voor 2021 aan de motor werken, dus dat is een begin, maar het aantal uren dat dat kan is beperkt. We kunnen iets doen, maar we kunnen niet zoveel doen als voorheen", zei de Italiaan.

Beperkingen op ontwikkling

De beperkte chassisontwikkeling voor 2021 zal worden beheerd door een tokensysteem.

Binotto zei: "De aerodynamische gebieden zijn vrij, maar ook hier zijn de uren voor het gebruik van de windtunnel verminderd. Ja, er zijn beperkingen bij het ontwikkelen van een auto die achterloopt. We denken dat we kunnen verbeteren, maar ik denk dat het niet realistisch is om te denken dat we Mercedes kunnen verslaan, want het gat is enorm."

Hij vervolgt: "We denken echter dat het mogelijk moet zijn dat Ferrari in 2021 de tweede plaats behaalt."

Nieuw chassis voor Sebastian Vettel

Ondertussen heeft Ferrari bevestigd dat Sebastian Vettel dit weekend in Barcelona een nieuw chassis krijgt, na twee moeilijke races op Silverstone.

Hoofdingenieur Simone Resta van Ferrari meldde dat er een "kleine fout" in het chassis was ontstaan veroorzaakt door een te stevige rit over een kerbstone. Het euvel in het chassis zou niet veel effect hebben gehad op de prestaties, maar een nieuw chasssis bleek het team de beste oplossing stelt Resta.