Terugkeer naar Indianapolis onmogelijk voor Fernando Alonso in 2021

Fernando Alonso acht een terugkeer naar de Indianapolis 500 in 2021 en 2022 onmogelijk omdat hij verplichtingen heeft bij Renault.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zal volgende week zondag zijn tweede Indy 500 kunnen rijden, mits de kwalificatie beter uitpakt dan afgelopen jaar.

Alonso zegt zelf dat dit jaar de laatste mogelijkheid in een aantal jaren zich zal voordoen om de race te winnen. Het is het laatste gedeelte van 'The Triple Crown' waar de Spanjaard naar op zoek is.

"Ik sta volgend jaar niet meer onder contract bij McLaren, dus het gaat lastig worden", verklaarde Alonso. "Ik kom hier om te genieten en veel plezier te hebben tijdens de 500. IK ga mijn best doen en we zullen in de toekomst kijken wat er mogelijk is."

'Na de Indianapolis 500 neem ik een pauze. Ik wilde dat 2020 een relatief makkelijk seizoen zou worden. Ik heb Dakar gedaan en ben me daarna gaan richten op Indianapolis. Op 24 augustus ga ik tijd voor mezelf nemen, bezoek ik een aantal Grands Prix en duik ik bij Renault in de simulator. Ik wil zien hoe ze werken. Vanuit dat idee ga ik me voorbereiden op het seizoen 2021", sloot hij af.