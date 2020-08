Doornbos: "Max Verstappen weet dat Red Bull en Honda veel geld investeren"

Max Verstappen en Red Bull Racing lieten afgelopen zondag zien dat Mercedes te verslaan is doordat ze een goede strategische beslissing hadden gekomen om op de harde band te starten, terwijl het Duitse team op de medium band de race aanving.

Volgens Robert Doornbos bleek Verstappen ook een echte teamleider te zijn. "Max heeft dit weekend ballen laten zien. Hij is teamleider en weet dat Red Bull en Honda veel geld in hem investeren. Het hele team werkt voor hem en hij heeft meerdere keren bewezen dat hij het talent heeft, maar het materiaal was niet goed genoeg. Afgelopen weekend was dat een ander verhaal, de auto van Red Bull reed ongekend goed op die harde band."

Toch wil Doornbos niet alleen de RB16 de eer geven voor dit resultaat. "De rondetijden die Verstappen op die witte band reed waren echt indrukwekkend. De term 'bandenfluisteraar' past echt bij hem. Dat zie je aan de manier waarop hij instuurt. Het is één stuurbeweging en hij deed het gewoon geweldig."

Dat de auto van Red Bull zich nu rustig gedroeg, terwijl dat in eerdere races zeker niet het geval was, heeft volgens Doornbos te maken met de samenstelling van de banden die Pirelli dit weekend had meegenomen. Hierdoor vond de RB16 ineens grip die er normaal niet is, zo zei hij in zijn column bij Ziggo.