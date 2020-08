Christian Horner: "Max zijn oma moet erg snel rijden"

Max Verstappen heeft gisteren een bijzondere race gewonnen. Het F1-feestje van de 70th Anniversary Grand Prix bleek voor de Nederlander en zijn team Red Bull Racing. Ondanks dat iedereen, inclusief Red Bull en Verstappen zelf, verwacht hadden dat Mercedes met de winst er vandoor zou gaan bleek al vroeg in de race dat Verstappen een kans had.

De zoon van Jos Verstappen kon het tempo goed volgen en was in staat in dicht op Hamilton en Bottas te blijven. Door de pitstops kwam hij aan de leiding en direct na zijn eigen pitstop kon hij Bottas inhalen. Uiteindelijk won de Nederlander geheel op eigen kracht met Red Bull en Honda de vijfde Grand Prix van dit seizoen en gloort er weer een klein beetje hoop op een kampioenschapstrijd voor de rest van het jaar.

Max aan het chillen

Red Bull-teambaas Christian Horner vond de prestatie van de Nederlander geweldig en prijst ook de RB16: "Max heeft een geweldige prestatie geleverd. Het tempo in de race was hoger dan we hadden verwacht. Beginnen met de omgekeerde strategie was gedurfd en aan het begin van de race was Max gewoon aan het chillen. Het zag er gewoon gemakkelijk uit."

"Toen Mercedes een pitstop maakte kon Max wegrijden en we dachten op dat moment 'the game is on, dit kan wel eens onze race gaan worden'."

"We waren vandaag in staat om Mercedes te pakken. We moeten veel leren van deze race en vooral analyseren waar het in zit. De auto werkte fantastisch goed, ook die van Alex. Beide wagens hadden de snelheid."

Snelle oma Verstappen

De engineer van Verstappen zei over de boordradio op een moment in de race dat hij iets gas terug moest nemen en afstand van de Mercedes moest creeeren. De 22-jarige coureur was het er niet mee eens en reageerde: "Vriend, dit is de enige keer dat we Mercedes in het vizier hebben, ik ga niet als een oma rijden."

Sky Sports vroeg na afloop van de race aan Horner wat hij ervan vond: "Max zijn oma zal wel heel snel kunnen rijden denk ik! Het winnen van de 70th Anniversary Grand Prix is iets heel speciaals en het is Max gelukt."