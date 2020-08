Ricciardo: "Knap gedaan Nico Hulk maar na 10 ronden heeft hij pijn aan zijn nek!"

Daniel Ricciardo reed gisteren knap naar een onverwachtse vijfde startpositie. Een flinke opsteker voor het Renault-team, dat niet heel lekker begon aan het seizoen 2020. Met Ricciardo en Ocon heeft Renault duidelijk de weg naar voren gevonden en rijdt het om de posities 'best of the rest' achter Mercedes.

De goedlachse Australische coureur vindt het knap wat Nico Hulkenberg heeft neergezet in een week tijd. Koud in een Formule 1-wagen stappen is niet makkelijk ook al heb je ervaring.

Niets dan respect voor Hulkenberg

Ricciardo vertelde aan Sky Sports: "We hadden gisteren echt een goede dag alleen kwam de Hulk ook nog even mee doen. Hij heeft deze week zijn nek flink getraind dus kan nu volgas gaan!"

"Even serieus, wat hij heeft gedaan is echt heel erg knap van hem. We weten allemaal dat die Racing Point een goede wagen is maar hij heeft het echt goed gedaan. Om een tijd op de bank te moeten zitten en toekijken is niet makkelijk. Hij heeft veel ervaring maar dan nog is het knap wat hij heeft bereikt in het vorige weekend en dit weekend. Het maakt mij niet uit wat mensen over hem zeggen, ik heb respect voor hem."

"Ik hoop op het podium te komen, en Max misschien bij de start te pakken als hij minder temperatuur heeft in zijn harde banden. We hebben ook nog Nico Hulk voor ons, maar die pak ik wel, die krijgt na 10 rondjes last van zijn nek, haha", zo sloot Ricciardo af met een grap.

Geen opgever

Hulkenberg zelf reageerde kort op Ricciardo: "Daniel heeft wel gelijk, het zal lastig worden met mijn nek maar ik ben geen opgever en deze wagens hebben een goede headrest dus hopelijk kom ik er doorheen."