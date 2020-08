Coronel zorgt voor reuring: "Jos wil Max Verstappen in die Mercedes"

Jos Verstappen had een lange carrière in de Formule 1. Als een komeet was hij met amper een jaar ervaring in de autosport testcoureur bij Benetton en door een ongeluk van JJ Lehto mocht de Limburger meteen debuteren naast Michael Schumacher. Van 1994 tot en met 2003 was Jos voor diverse teams actief in de Formule 1, zo ook voor Stewart Grand Prix in 1998, wat later opgekocht werd door Jaguar en daarna door Red Bull Racing.

Daarna begeleidde hij vooral zoon Max richting de Formule 1, die eenzelfde stormachtig tijdspad bewandelde en ook binnen no-time in de Formule 1 terecht kwam. Via Toro Rosso zat hij na iets meer dan een jaar bij Red Bull Racing waarbij hij meteen de Grand Prix van Spanje won.

Races winnen doet Verstappen vrijwel ieder jaar, maar dit jaar is het nog niet gelukt. Met de dominantie van Mercedes lijkt het er voorlopig ook niet op dat het gaat gebeuren. Vader Jos wil Max dan ook zo snel mogelijk in een Mercedes zien rijden. Dat Jos goed bevriend is met Toto Wolff zou misschien kunnen helpen, maar de 22-jarige Nederlander ligt ook contractueel nog enkele jaren vast bij Red Bull.

Coronel doet boekje open

Tom Coronel zorgt in ieder geval voor wat reuring. De toerwagen-coureur zei bij Ziggo in het F1 Cafe dat Jos alles probeert om Max in een Mercedes te krijgen: "De wens van de familie Verstappen is dat Max naast Lewis Hamilton komt te zitten."

"Het is heel simpel, dan krijg je het allerbeste kampioenschap dat je ooit hebt gezien. Jos wil Max naast Hamilton in die Mercedes hebben, ik kan je de appjes laten zien."