'Raikkonen zal niet halverwege dit seizoen stoppen'

Kimi Raikkonen staat niet op het punt om midden in een Formule 1-seizoen te stoppen. Dat is de mening van voormalig F1-coureur en mede-Fin JJ Lehto. Door de zeer teleurstellende seizoensstart van Alfa Romeo en de kritiek van Raikkonen over zijn wagen komen de geruchten op gang dat de 40-jarige coureur zijn geduld begint te verliezen.

Er zijn berichten dat de wereldkampioen van 2007 tijdens het meest recente Silverstone-weekend verschillende keren zijn kalmte over de radio verloor, terwijl Alfa Romeo strijdt met Williams en Haas om de laatste plekken van het veld.

Raikkonen geeft niet snel op

Lehto vertelde aan de krant Iltalehti: "Natuurlijk is Kimi gefrustreerd, maar de auto is vreselijk. Hij heeft helemaal geen downforce, hij glijdt voortdurend. Het is een zware last voor een coureur van Kimi's niveau."

Lehto denkt echter niet dat Raikkonen halverwege het seizoen met pensioen gaat of de stekker uit zijn lange carrière zou trekken: "Nee, Kimi zal niet halverwege het seizoen opgeven. Hij zal het seizoen zeker afmaken."