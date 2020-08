McLaren: "Slechte periode ligt nu definitief achter ons"

McLaren verkeert in goede financiële vorm na een moeilijke start van een jaar dat op zijn kop stond door de corona pandemie, vertelde Zak Brown, CEO van het Formule 1-team, aan verslaggevers tijdens de Britse Grand Prix. De McLaren Groep heeft in juni een financiering van 150 miljoen pond van de Nationale Bank van Bahrein veiliggesteld, nadat eerder personeel was ontslagen bij de luxe sportwagen tak van het bedrijf.

Financieel gezond

Het team heeft vervolgens nieuwe sponsorovereenkomsten aangekondigd, waaronder een met voormalige partner Gulf Oil, waarbij Brown zei dat er meer in de pijplijn zaten. De Amerikaan legt uit: "Ik denk dat we ons nu in een redelijk goede positie bevinden. Het slechte nieuws ligt achter ons, voor zover het betrekking heeft op alle dingen die zich de afgelopen maanden hebben afgespeeld. We zijn financieel gezond."

"Ik denk dat we er baat bij hebben om agressief te zijn en in de aanval zijn gegaan toen de coronacrisis uitbrak, voor zover we de ernst van de problemen die het voor de sport en voor ons zou veroorzaken, erkenden, en dus haastten we ons om de problemen snel aan te pakken."

Toekomst

Het Britse McLaren was het eerste team dat personeel ontsloeg door de coronacrisis, met ook infrastructuurprojecten die in de wacht werden gezet maar inmiddels opnieuw zijn gestart. Het team heeft ook gezegd dat ze klaar zijn om een ​​nieuwe commerciële overeenkomst te ondertekenen met de sporteigenaren Liberty Media en de FIA, het zogeheten Concorde Agreement.

De Australische coureur Daniel Ricciardo heeft voor 2021 getekend bij Renault, ter vervanging van de Spanjaard Carlos Sainz die naar Ferrari verhuist, naast de jonge Brit Lando Norris die vorige maand zijn eerste F1-podium in Oostenrijk behaalde.

"We zijn nu precies waar we willen zijn. Als ik vooruit kijk denk ik dat we voor de Formule 1 en voor McLaren op een beter bedrijfsmodel zitten voor de volgende stap in de F1. Dus we zitten op een goede plek en de stemming is goed", zei Brown.