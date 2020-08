Villeneuve: "Enige dat Hamilton kan stoppen is dat hij corona krijgt"

Met een beetje geluk werd Max Verstappen afgelopen weekend tweede, maar als Hamilton net iets eerder een lekke band had gehad, had Verstappen zelfs kunnen winnen. Wat Verstappen ervan weerhield om nu te winnen, was omdat Red Bull hem naar binnen haalde voor een nieuwe set banden. Een grote fout van het team, zegt voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve.

Veel experts vonden de beslissing om Verstappen binnen te halen de juiste. Teambaas Christian Horner vond de tactiek van het team prima. Jacques Villeneuve staat daar lijnrecht tegenover. Volgens de Canadees had hij Verstappen nooit binnengehaald als hij de teambaas was geweest.

Teambaas Villeneuve

Villeneuve zegt bij Sky Sports Italië: "Als ik Red Bull was, zou ik na de race echt boos op mezelf zijn geweest. De banden van Verstappen waren helemaal niet zo slecht als die van de Mercedes. Hij had best kunnen blijven rijden, en je had kunnen verwachten dat de tweede Mercedes dezelfde problemen zou krijgen."

"Als je ziet dat Bottas zijn band lek is, weet je dat het Hamilton ook kan overkomen. Op dat moment moet je als team een ​​risico nemen en niet voor dat extra punt gaan. Je hebt dan echt een kans op overwinning."

Villeneuve heeft geen hoop dat Valtteri Bottas het Hamilton moeilijk gaat maken. In zijn ogen kan Bottas nooit echt een vuist tegen Hamilton kan maken. "Ik begrijp niet waarom Bottas in de eerste bocht het gas los laat in plaats van de aanval inzet om de eerste plek te pakken. Je moet een snelle keuze maken, maar op die momenten zie je het gebrek aan agressiviteit."

Corona kan Hamilton van titel afhouden

In de ogen van Villeneuve is Bottas geen echte concurrent en het enige dat Hamilton ervan kan weerhouden kampioen te worden, is een besmetting met corona. "Hamilton moet hetzelfde hebben als Perez, want als je races mist, wordt het een ander verhaal voor de wereldtitel."