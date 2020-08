Albon vindt straf voor incident met Magnussen niet terecht

Alex Albon kreeg een penalty van vijf seconden voor zijn botsing met Kevin Magnussen aan het begin van de Britse Grand Prix, maar de Red Bull-coureur zegt dat de schuld had moeten worden verdeeld en niet volledig bij hem moest worden neergelegd.

Aan het einde van de eerste ronde tikte Magnussen de binnenste kerbstone aan in de bocht Vale en stuurde vervolgens naar de binnenkant bij Club Corner. Daar bevond Alexander Albon zich en kwam het tot een botsing. De Haas-coureur 'vloog' de grindbak in en was uit de race terwijl Albon door kon rijden om uiteindelijk als achtste te finishen.

Albon zegt over zijn race en het incident: "We hadden een beetje geluk met lekke banden waardoor we als achtste finishten, maar het was een prima race."

"De straf ben ik het niet helemaal mee eens. Het was een race incident, dus 50-50 zou ik zeggen. Kevin ging van de baan af en daardoor ontstond er ruimte. De manier waarop hij terugkwam zorgde ervoor dat we in aanraking kwamen met elkaar. Op dat moment realiseerde ik me dat hij me niet had gezien en toen was het al te laat. Ik probeerde nog te remmen, maar met die snelheid lukte dat niet meer."

"Het tempo tijdens de race was niet al te slecht. We moesten dit weekend veel werk verrichten. P8 is niet wat we willen, maar het beperkt de schade."