Horner over Albon: "Kritiek op hem is onterecht"

Alexander Albon verving vorig jaar na de zomerstop Pierre Gasly bij Red Bull Racing. De twee wisselden van stoeltje, nadat Gasly ruim een halfjaar spartelend tegenover Max Verstappen in de andere Red Bull-wagen rond had gereden. Tot op het laatste moment steunde teambaas Christian Horner de Fransman.

Hetzelfde gebeurt nu bij Albon. De vriendelijke realistische Albon doet zijn best maar krijgt het nog niet voor elkaar om het niveau van Max Verstappen aan te tikken. Waar de Nederlander om de podiumplaatsen strijdt kost het de Thaise Brit moeite om punten te verzamelen.

Tel daarbij de crashes en botsingen met andere coureurs, waardoor zijn positie inmiddels onder druk komt te staan. In de media zijn al diverse namen geroepen wie hem moet vervangen, zodat Red Bull twee coureurs heeft die strijden om de podiumplekken. Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg en Sergio Perez zijn alle drie besproken in Duitse en Britse media. Zelfs de naam van Pierre Gasly viel even, omdat hij Albon twee keer wist te verslaan in de mindere wagen van AlphaTauri.

Horner verdedigt Albon

Zijn teambaas bij Red Bull Racing verdedigt hem echter. Christian Horner heeft zijn eigen visie erop: "Als je terugkijkt op de eerste race in Oostenrijk was hij door zijn strategie in staat om die race te winnen en werd hij uitgeschakeld door Lewis Hamilton. Hij eindigde als vierde in de race daarna en als vijfde in Hongarije."

Red Bull is zich ervan bewust dat het werk dat is gedaan niet genoeg is om mee te doen voor de overwinningen: "We weten dat de auto die we onze coureurs dit jaar hebben geleverd niet optimaal is en dat het een aantal moeilijke kenmerken heeft. Voor een coureur die geen ervaring heeft is dat moeilijk om mee om te gaan. Maar de manier waarop hij met de situatie omging en de manier waarop hij met de druk omging, was indrukwekkend. Hij heeft denk ik tijd nodig heeft en we doen ons best om hem zoveel mogelijk te ondersteunen en zaken als de ervaring van de race engineer waarmee hij nu samenwerkt, zullen dat alleen maar verbeteren."

"Alex doet het goed en ik vind de kritiek die hij krijgt onterecht en niet eerlijk."