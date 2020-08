Racing Point wacht met contract Vettel door coronavirus van Perez

Enkele weken geleden begonnen de speculaties toe te nemen rondom Sebastian Vettel. De Duitser zal na dit seizoen moeten vertrekken bij Ferrari en is sindsdien op zoek naar een ander stoeltje. Renault, Red Bull en Mercedes gaven aan geen plek te hebben voor de viervoudig wereldkampioen.

Plots was daar de mogelijkheid van Racing Point. Het team van Lawrence Stroll bouwde de W10 van Mercedes volledig na en blijkt nu met de RP20 een wagen te hebben die potentieel op het podium kan komen. Sinds dat moment komen de geruchten meer op gang, samen met het feit dat Toto Wolff deels eigenaar is van Aston Martin, dat volgend jaar de positie van Racing Point overneemt.

Wolff zou graag samen willen werken met Vettel maar heeft bij Mercedes geen plek. De onderhandelingen tussen Vettel en Racing Point lopen ook al enkele weken waarbij er werd gesproken over een deadline van 31 juli. Op die dag zou Vettel op het laatst aan kunnen geven de stoel van Perez te willen hebben, aangezien de Mexicaan het kind van de rekening lijkt te worden.

Dat werd hij sowieso, bleek vorige week, nu hij als eerste coureur aan de kant staat met een coronabesmetting. Dit gooit tevens roet in het eten van Racing Point, dat het contract tussen Vettel en Aston Martin aan wilde kondigen. Sky Sports-journalist Ted Kravitz meldt dat door het nieuws over Perez zijn corona-test Racing Point heeft gewacht met de bekendmaking van Vettel.

Ontmoeting Vettel en Stroll

Vlak voor de race op Silverstone was te zien hoe Vettel en Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll elkaar begroetten. Op zich niet zo vreemd omdat algemeen bekend is dat beide partijen in onderhandeling zijn over een contract dat in 2021 gaat starten.

Wanneer de overeenkomst nu bekend zal worden gemaakt is niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dit vlak nadat Perez negatief is getest op corona en zodoende kan racen.