Motor van Mercedes levert 1022 pk aan Hamilton en Bottas in kwalificaties

Het team van Mercedes domineert als geen ander in 2020. Waar iedereen voor het seizoen rekening hield met een echte ouderwets titelgevecht tussen Hamilton in de Mercedes en Verstappen in de Red Bull komt het absoluut niet tot een titanenstrijd.

Het Duitse team laat geen spaan heel van de concurrentie en dat blijkt ook uit het aantal pk's dat de motor weet te produceren. De motor van Mercedes levert in kwalificatiemodus maar liefst 1022 pk aan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix werd het heel duidelijk dat Mercedes uit een ander vat tapt dan de andere teams. In Q3 wist het team een ​​voorsprong van meer dan een seconde te maken in vergelijking met het op één na snelste team over een ronde.

Motor Bottas iets minder

Volgens motorsport.com is dat niet zo verwonderlijk. De publicatie heeft afgelopen weekend metingen gedaan op het circuit van Silverstone, wat aantoont dat de W11 in kwalificatiemodus maar liefst 1022 pk heeft. Lewis Hamilton beschikte in de laatste kwalificatiesessie over dat vermogen, terwijl Valtteri Bottas volgens de metingen 1020 pk kon gebruiken. Dit maakt de Mercedes-motor krachtiger dan vorig jaar, in tegenstelling tot de motoren van de concurrentie.

Honda staat het dichtst bij Mercedes als het gaat om pure kracht. De motorfabrikant loopt 28 pk achter. Renault blijft nu 37 pk achter, terwijl Ferrari 42 pk minder gebruikt dan Mercedes.

Nieuwe benzine

Mercedes heeft die kracht bereikt door een nieuwe benzine die is goedgekeurd voor de Oostenrijkse Grand Prix en een andere strategie als het gaat om de hybride motor. Samen moeten deze twee elementen een 'verrassende mix' creëren. Bij telemetrie heeft de FIA ​​niets verdachts gezien, maar als het zo doorgaat, is het een kwestie van tijd voordat andere teams tegen Mercedes gaan protesteren.