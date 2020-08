Carlos Sainz: "Romain Grosjean rijdt echt levensgevaarlijk"

Carlos Sainz heeft na afloop van de Britse Grand Prix kritiek geuit op de agressieve verdedigingsmanoeuvres van Romain Grosjean. Haas koos ervoor om Grosjean niet onder de tweede Safety Car een pitstop te laten maken wat betekent dat de Fransman opschoof naar de vijfde plaats.

Grosjean verdedigde zijn plek met hand en tand tegen Sainz en kreeg van de stewards een zwart-witte vlag voor gevaarlijk rijden omdat hij plots naar rechts ging tijdens het remmen. Sainz is niet te spreken over die actie: "Ik kreeg veel aanvallen te verduren tijdens de eerste paar ronden maar ook na de Safety Car periode. Ook kreeg ik te maken met een zeer gevaarlijk rijdende Romain Grosjean. Wat hij doet is echt levensgevaarlijk!"

De race van Sainz eindigde buiten de punten nadat hij, net als het Mercedes-duo, in de laatste ronden een lekke voorband had opgelopen. Sainz zei na de Britse Grand Prix tegen Sky Sports: "Ik deed veel banden management in dat middelste deel van de race. We wisten dat het op de banden zou aamkomen. Dus het werd bewezen toen ik duidelijk een lekke band had."

Geen geluk gehad

De Spanjaard in dienst van McLaren kijkt kort terug op de eerste races en denkt niet dat hij zijn punten heeft gescoord met geluk: "Over het algemeen denk ik dat ik tijdens deze eerste drie of vier races geen geluk heb gehad. Vandaag hebben we veel punten verloren, dus ik ben teleurgesteld. Maar tegelijkertijd hebben we alles goed gedaan tot de twee ronden voor de finish, dus ik kan niet te hard zijn voor het team of voor mezelf."

Grosjean kreeg na de race een officiële waarschuwing voor zijn agressieve verdedigende acties tegen Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. De verklaring van de stewards luidde: "Door te bewegen tijdens remmen terwijl een andere auto nadert is een zeer gevaarlijke actie. Grosjean legde uit dat zijn bewegingen in beide gevallen vóór de remzone waren."