Lewis Hamilton ondanks winst: "Ik had misschien extra pitstop moeten maken"

Lewis Hamilton pakte gisteren de pole position voor de Britse Grand Prix en verstevigde hiermee zijn record van coureurs die het meest een pole position hebben gepakt op het circuit van Silverstone. De eerste startplek was een prima uitgangspunt voor de Mercedes-coureur voor de race van vandaag.

Na de start toonde Hamilton dan ook aan van pole de race te kunnen leiden tot aan de finish. Aanvankelijk leek er niets aan de hand, tot het moment dat teamgenoot Bottas twee ronden voor het einde een lekke band kreeg. In de laatste ronde had Hamilton hetzelfde euvel, idem dito de linker voorband die kapot ging. Met veel geluk en moeite kreeg de Brit zijn wagen naar de finish gereden en zo won hij alsnog zijn thuisrace.

Saai middag eindigt in chaos

Een middag die saai begon eindigde ineens in chaos en hectiek maar wel in winst. Na afloop toonde Hamilton zich dan ook blij maar keek terug op een roerig einde: "Eigenlijk verliep alles prima, tot die laatste ronde. De banden voelde ook geweldig aan."

"Valtteri was de hele race aan het pushen dus ik probeerde mijn banden te managen en hij deed dat niet echt. Toen ik over de boordradio hoorde dat zijn band kapot ging heb ik naar die van mij gekeken maar alles leek in orde en de wagen reed prima in de laatste ronden. Ik denk dat hij gewoon langzaam is leeggelopen want op een gegeven moment voelde ik hem trillen. Ik had mijn hart in mijn keel zitten omdat ik de snelheid erin wilde houden, want als die eruit gaat en de vleugel raakt de grond dan kan er van alles van de wagen vliegen."

"Ik heb echt zitten bidden om de wagen heel te houden. Dat lukte en toen bij de laatste twee bochten wist ik dat het godzijdank gelukt was. Achteraf gezien had ik misschien eerder die pitstop moeten maken om dit te voorkomen."

Bekijk hieronder de laatste ronde van de Britse Grand Prix: