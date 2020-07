Verstappen blokkeert Ocon: "Dat doet hij altijd!"

Max Verstappen en Esteban Ocon zijn geen grote vrienden. De slechte verstandhouding stamt al uit de tijd van de Formule 3, waar de twee vochten om de titel die uiteindelijk werd gepakt door de Fransman. Wat hem nog altijd dwars zit is dat Max Verstappen dat seizoen de meeste overwinningen wist te pakken.

Dat Ocon vaak in de clinch ligt hebben we ook de afgelopen jaren meegemaakt, onder andere tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2018, waar Ocon de Nederlander van de baan botste en zijn overwinning afpakte.

Ook vandaag was het weer raak tussen de twee coureurs. Volgens de Renault-coureur hield Verstappen hem op en dat meldde hij over zijn boordradio: "Ja Verstappen, in het midden van de bocht, altijd!" Zijn engineer was het ermee eens en blijkt ook geen fan van Verstappen: "Dat klopt, standaard verhaal."

Vooralsnog lijkt de situatie mee te vallen en heeft het geen gevolgen want de wedstrijdleiding heeft geen opmerking erover gemaakt.

Bekijk hier de video van Ocon en Verstappen: