Lando Norris: "Hamilton kan dit jaar alle races winnen"

Met twee overwinningen op rij leidt Lewis Hamilton het kampioenschap. De Engelsman van Mercedes lijkt niet te stoppen, constateert zijn landgenoot Lando Norris. De jonge Brit stond tijdens de eerste race van 2020 op het podium, met de teamgenoot van Hamilton; Bottas won de eerste Grand Prix van het jaar.

De 20-jarige McLaren-coureur kijkt op naar de zesvoudig wereldkampioen. Norris: "Ik zie geen enkele reden waarom hij aanstaande zondag niet op Silverstone kan winnen, tenzij zijn auto hem in de steek laat. Lewis is een betere coureur dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas, dat heeft hij de afgelopen jaren bewezen. Als het op pure snelheid aankomt, zijn Hamilton's kansen op meerdere overwinningen erg goed. Als hij niet wint, wordt hij nog steeds tweede. Naar mijn mening kan Hamilton alle races winnen."

Aanstaande zondag staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op de kalender, als eerste onderdeel van de triple header. Hamilton kan de race op eigen bodem voor de zevende keer winnen qua carrière. Alleen Sebastian Vettel behoedde Hamilton van de overwinning in Engeland in de afgelopen jaren, in 2018. Met een overwinning vergroot de Engelsman zijn leidende positie in het WK-klassement. De Mercedes-topman jaagt op zijn zevende wereldtitel.