Ferrari: "We willen de boel niet bedriegen"

Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen volgend jaar naar Maranello verhuizen en gaan wonen in de plaats van hun werkgever. Dat zegt Ferrari-topman John Elkann, die open kaart wil spelen om de problemen van het Italiaanse de baas te worden. De realiteit bij Ferrari is ingedaald nu het duidelijk is dat het een lange weg te gaan heeft om terug aan de top te komen.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Elkann: "Charles Leclerc en Carlos Sainz krijgen huizen in Maranello en blijven zo dicht mogelijk bij onze enginees. De nieuwe machine voor 2022 wordt geboren met hun directe bijdrage."

Het interview was een duidelijk signaal dat Ferrari de diepgang begrijpt van het huidige gebrek aan competitiviteit. Elkann wil open kaart spelen, zo zegt hij: "Het is belangrijk om eerlijk te zijn tegen de Tifosi. Er ligt een lange weg voor ons en we willen de boel niet bedriegen. Dus we zullen het meeste uit deze laatste maanden van 2020 en dan 2021 halen om in 2022 weer zeer competitief te worden. Dat is het doel."

Al 10 jaar dezelfde problemen

Elkann zegt dat Ferrari's huidige problemen jaren teruggaan. "We zijn ons bewust van de structurele zwakheden van de auto die we al tien jaar hebben en die werden onderstreept door de overgang naar hybride motoren. Wat ook duidelijk is, is dat ik de afgelopen tien jaar niet zo'n samenhangende en sterke teamgeest heb gezien."

Mede daarom ondersteunt hij ook teambaas Mattia Binotto: "Hij heeft alle vaardigheden en kenmerken om een ​​nieuw team te vormen dat weer races en kampioenschappen kan winnen. Hij was bij Ferrari met Todt en Schumacher, dus bij hem beginnen we met een duidelijke en ambitieuze basis. We kennen onze zwakheden en we willen opnieuw beginnen winnen met jonge en ambitieuze coureurs."

Vertrek Sebastian Vettel

In het interview verdedigde de erfgenaam van de familie Agnelli de beslissing van Ferrari om Sebastian Vettel te laten vertrekken. Elkann komt terug op de kampioenen die het team aantrok, maar die het niet lukte om wereldtitels te pakken: "In het afgelopen decennium hebben we kampioenen gehad als Alonso en Vettel, maar het is moeilijker om geduld te vragen van degenen die al hebben gewonnen dan van degenen die hun toekomst voor de boeg hebben."