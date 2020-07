Silverstone wilde 12 F1-races organiseren

Na de wintertests leek er in Europa nog weinig aan de hand maar een paar dagen in maart en het coronavirus brak flink uit. Niettemin vertrok de F1-paddock richting Melbourne in Austalie voor de eerste Grand Prix van het seizoen 2020. Op de dag van de vrije trainingen werd 's morgens vroeg de stekker eruit getrokken en zo ging de eerste race van het jaar niet door.

De tweede race van het seizoen was eveneens uitgesteld waarna de realiteit indaalde dat er voorlopig niet geracet zou worden. De Formule 1 was naarstig op zoek naar plannen hoe er wel geracet kon worden, wanneer, waar en onder welke omstandigheden. Aangezien 7 van de 10 F1-teams in Engeland gevestigd, en ook vooral rondom Silverstone, wilde het circuit de Midlands meedenken aan oplossingen.

12 Grands Prix op Silverstone

Zo kwam de directie van Circuit Silverstone op het gekscherende idee om 12 races te organiseren, zodat er alsnog een kampioenschap gehouden kon worden, mede vanwege de diverse track lay-outs die het circuit te bieden heeft. Bovendien hoefde er weinig 'bewegingen' plaats te vinden voor het merendeel van de teams aangezien die thuis konden slapen en tegelijkertijd werken.

Circuitdirecteur Stuart Pringle zei hierover tegen Autosport: "We wilden de Formule 1 steunen op elk gebied, zolang het op grond van enige redelijkheid zou gebeuren. Op een gegeven moment hebben we aangeboden om het circuit voor een periode van enkele maanden beschikbaar te stellen."

"Hierdoor was het mogelijk om een kampioenschap te laten plaatsvinden op één locatie. Het zag er op een bepaald moment uit dat er niets kon gebeuren. Er is toen gesproken om de Italiaanse teams (Ferrari en AlphaTauri) en het team uit Zwitserland (Alfa Romeo) samen met de jongens van Pirelli voor een paar maanden op Silverstone te laten bivakkeren. Hierdoor kon er ook TV gemaakt worden."

"Er werd vrij snel aangenomen dat het saai zou zijn, maar ze de FOM kwam terug en zei dat twee races erg zou helpen. Als je binnen de eerste maand de helft van de races die je nodig hebt voor een wereldkampioenschap, binnenkrijgt door naar twee locaties te gaan waarvan je weet dat je die kunt beheersen met een strakke bubbel, quarantaine, wat dan ook, dan is dat een enorme stap op weg naar je reis naar acht races veiligstellen voor een wereldkampioenschap."