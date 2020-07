McLaren haalt grote sponsor binnen voor restant van het seizoen

Het team van McLaren doet de afgelopen races goed mee in de Formule 1. Het team wist veel mensen te verrassen met goede races. Het team kwam uit een dip, maar is door hervorming binnen het team weer omhoog geklommen.

Het team uit Woking is daarom weer aantrekkelijker voor sponsoren. Het team haalt de ene na de andere sponsor binnen, maar deze week kwamen er foto's naar buiten dat de Britse renstal een grote vis aan de haak heeft geslagen. Na het verlaten van het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras, die een grote sponsor was voor het team, heeft het team een andere oliemaatschappij binnen gehengeld. Namelijk het bedrijf Gulf Oil, dat al eerder met het team samenwerkte in de 70's toen het team Shell verliet. De Amerikaanse oliemaatschappij zal vanaf de Britse Grand Prix op de engine cover van de MCL35 staan.

Het is nog niet officieel naar buiten gebracht, maar dat zal vlak voor de Britse Grand Prix gaan gebeuren. Deze week werd een filmploeg gezien bij een Gulf Oil-tankstation en de aanwezigheid van de MCL35-bolide met een Gulf Oil-sticker bevestigt deze informatie alleen maar.

Pictures of a McLaren showcar at a Gulf station have shown up on the Internet. Zak Brown and Lando Norris at location filming for the official announcement set to be published as soon as Friday.



