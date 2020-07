Damon Hill: "Bottas moet psychologisch spel spelen met Hamilton"

Lewis Hamilton is na drie races in 2020 alweer de leider in het kampioenschap. Hoewel Valtteri Bottas de eerste race van het jaar won (Oostenrijk), was het daarna de beurt aan Hamilton die de tweede race in Oostenrijk won en afgelopen weekend in Hongarije. Hierdoor bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot Bottas 5 punten.

De zesvoudig wereldkampioen heeft in zijn tijd bij Mercedes vrijwel ieder jaar gedomineerd. Eén jaar won de Brit het kampioenschap niet. Dat was in 2016 tegen Nico Rosberg. De Duitser won het kampioenschap in de laatste race van het seizoen, nadat Hamilton alles had geprobeerd om hem te verslaan. Sinds dat seizoen domineerde Hamilton weer, maar dat kwam ook omdat Valtteri Bottas nooit echt in de buurt kwam.

Hamilton uit balans brengen

Via Speedweek adviseert Damon Hill Bottas over het verslaan van Hamilton. "Bottas moet zich concentreren op het uitoefenen van druk op Lewis. Als er psychologische spelletjes of trucjes nodig zijn om Lewis uit balans te brengen, dan is dat misschien wat Valtteri zou moeten doen."

Hoewel Hill dat advies aan Bottas geeft, zou hij zelf niet weten hoe hij het moet toepassen. De wereldkampioen van 1996 zegt dat het niet zijn manier van racen is: "Het zou zeker niet mijn stijl zijn, en om eerlijk te zijn, ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Ik zou niet weten hoe ik Lewis uit zijn zone kon halen."

Hamilton verslaan niet onmogelijk

De enige coureur die daar echt in is geslaagd is Rosberg. Hij stond Lewis zo erg in de weg dat het hem onscherp maakte. "Lewis is een zeer gecontroleerde coureur als het gaat om het wereldkampioenschap. Het is moeilijk om hem te verslaan, maar het is niet onmogelijk."

"Ik weet zeker dat elke coureur kan verbeteren, het draait allemaal om het maximaliseren van potentieel. Helaas geldt hetzelfde voor Lewis. Als ik aan een verbeterde versie van hem denk, heb ik al medelijden met zijn concurrenten", besluit Hill.