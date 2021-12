Legendarische Zanardi na ruim een jaar ontslagen uit het ziekenhuis

Goed nieuws vanuit Italië: voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi is ontslagen uit het ziekenhuis. De strijdbare Italiaan raakte vorig jaar juni zwaargewond nadat hij met zijn handbike tegen een vrachtwagen botste, zijn ongeval zorgde voor een schokgolf in zijn thuisland maar hij lijkt te herstellen.

Zanardi's loopbaan staat bol van de inspirerende verhalen. Na zijn Formule 1-loopbaan belandde Zanardi in het CART-kampioenschap. Tijdens een race op de Lauritszring in 2001 ging het voor hem helemaal mis. Bij een horrorcrash verloor hij beide benen en leek zijn autosport-loopbaan erop te zitten. Hij gaf echter niet op en keerde terug in de racerij.

Paralympische Spelen

Naast racen richtte Zanardi zich ook op het handbiken. Hij wist het zelfs tot de Paralympische Spelen te schoppen. Ook hier was Zanardi zeer succesvol en behaalde hij meerdere medailles. Maar in zijn handbike ging het vorig jaar zomer dus gruwelijk mis.

Vooruitgang

Maar Zanardi is onverslaanbaar en heeft een lang revalidatieproces moeten doorlopen. Hij is nu zelfs zover in zijn proces dat hij weer naar huis mag. Zijn familie benadrukt dat zijn herstel er nog niet opzit maar geven ze wel aan dat er veel vooruitgang wordt geboekt.