Vrouw Alex Zanardi doorbreekt stilte over medische toestand: ''Hij kan nog niet met ons praten''

Voormalig F1 en IndyCar-coureur Alex Zanardi liep in 2020 ernstige verwondingen op na een verkeersongeval met zijn handbike in zijn geboorteland Italië. Tot op heden was niet heel veel bekend over zijn medische toestand, maar zijn vrouw, Daniela Zanardi, heeft onlangs een update gegeven over zijn welbevinden. Zo bevestigd zij via BMW Autosport, waar Zanardi ambassadeur voor is, dat hij verder herstelt met behulp van trainingsprogramma's voor hersenen en lichaam.

In juli van vorig jaar gebeurde het handbike-incident in Siena in het Noorden van Italië en hij liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Na zijn ongeluk werd de oud-coureur per helikopter naar het ziekenhuis gebracht en onderging verschillende chirurgische ingrepen. Dit voorkwam dat de Italiaan kwam te overlijden.

Toen Zanardi stabiel was, werd hij overgeplaatst naar een instelling dichtbij huis. "Hij ligt momenteel in een speciale kliniek, waar hij een revalidatieprogramma ondergaat. Dit omvat multimodale en farmacologische stimulaties onder begeleiding van artsen, fysiotherapeuten, neuropsychologen en logopedisten om te proberen zijn herstel soepeler te laten verlopen'', aldus Daniela.

Ze doet ook een boekje open over wat Zanardi wel en niet kan op dit moment. ''Hij kan met ons communiceren, maar hij kan nog steeds niet praten. Na een lange tijd in coma moeten de stembanden hun elasticiteit terugkrijgen. Dit kan alleen door oefening en therapie. Hij heeft nog veel kracht in armen en handen en traint intensief op de toestellen.''

Gevraagd naar haar verwachtingen voor de toekomst, voegde Daniela eraan toe: “Het is zeker weer een enorme uitdaging. Het is een erg lange reis en er worden op dit moment geen voorspellingen gedaan over wanneer hij naar huis kan. We hebben al onze energie gestoken in het herstel van Alex."

Zanardi heeft in de F1 geracet voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams en won twee Indycar-titels voordat hij zijn benen verloor bij een race-ongeluk in 2001 op de oval van de Duitse Lausitzring. Een terugkeer in de autosport leek een utopie, maar Zanardi maakte het onmogelijke mogelijk. Hij won het World Touring Car Championship met een speciaal gemaakte auto. Daarnaast deed de Italiaan mee aan de Paralympische Spelen en won vier gouden medailles in het handwielrennen.