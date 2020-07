Valtteri Bottas: "Titel gaat weer een gevecht worden tussen Lewis en mij"

Na drie races in het omgegooide F1-seizoen van 2020 lijkt Mercedes al de favoriet voor dit jaar. Het Duitse team onder leiding van Toto Wolff is al jaren de beste, ook dit seizoen is het team de snelste op de circuits.

Lewis Hamilton wint titel na titel, op een jaar na, toen zat de teamgenoot van destijds Nico Rosberg hem dwars. Totaal heeft de Brit zes titels op zijn naam staan en kan dit jaar de zevende binnenslepen. Dat is een recordaantal in de Formule 1-sport. Sebastian Vettel kreeg hier een vraag over. De krant Bild vroeg hem of hij zich kan voorstellen of iemand dat nog kan tegenhouden. Hierop zei de Ferrari-coureur: "Ja, als Valtteri Bottas de titel wint."

Bottas ziet geen tegenstanders van andere teams

Ook Valtteri Bottas weet dat een zevende titel voor Hamilton eraan zit te komen, maar volgens de Fin kan het seizoen nog raar lopen. "Het is nog erg vroeg in het seizoen en het is en blijft Formule 1. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar zoals het er nu uitziet met ons succes op twee verschillende circuits, krijg ik de indruk dat het weer een gevecht tussen Lewis en mij is."

De Italiaanse media maakte gehakt van Ferrari na het optreden in de laatste drie races. Volgens Tuttosport, een bekende grote sportkrant in Italië, is de Scuderia 'gedegradeerd naar de tweede divisie van de Formule 1'. Het team zal dus nooit bij Mercedes kunnen aansluiten.