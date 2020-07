Alexander Albon mag zijn vijfde plaats behouden

Alexander Albon heeft zijn vijfde plaats in de Hongaarse Grand Prix behouden nadat de stewards een incident hadden onderzocht waarbij Red Bull gebruik maakte van bladblazers om zijn startplaats voor de race te drogen. Red Bull werd beschuldigd van het gebruik van de bladblazers om regenwater op te ruimen van de startplek van Albon. Dit is echter strikt verboden volgens het reglement.

Na een onderzoek is echter vastgesteld dat Red Bull niet probeerde het water te verplaatsen om Albon meer grip op zijn startplek te geven.

Albon begon de race vanaf de 12e plaats op de grid na een zware kwalificatiesessie waarbij hij aan het einde van Q2 afviel. De Thais-Britse coureur kwam echter goed naar voren vooruit tijdens de 70 ronden in Boedapest en wist in de laatste ronden van de race de vijfde plaats op te eisen nadat Sebastian Vettel in bocht 2 een fout had gemaakt.