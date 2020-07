Toto Wolff: "Niki Lauda had zijn pet afgedaan voor monteurs van Verstappen"

De ongelooflijk chaotische start van Max Verstappen zorgde voor veel spanning voor de start van de race. Het leek er niet op dat de Nederlander kon gaan starten maar door snel en goed werk van zijn monteurs lukte het alsnog om gewoon vanaf de zevende startplaats aan de race te beginnen.

Na een goede start lag hij al vrijwel meteen derde en uiteindelijk beloonde hij zichzelf maar vooral zijn monteurs met een tweede plaats en 18 duur bevochten punten.

Wolff prijst Red Bull

Mercedes-teambaas Toto Wolff is vol lof over wat Red Bull Racing heeft gedaan voor Verstappen: "Niki Lauda zou zijn pet hebben afgedaan voor de monteurs die de wagen van Max Verstappen gerepareerd hebben nadat hij op weg naar de grid in de bandenstapels terecht was gekomen."

Bekijk de video van de crash van Verstappen: