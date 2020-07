Max Verstappen: "Dacht niet te kunnen starten, dit voelt als een overwinning!"

Max Verstappen kende een bizarre en chaotische start van de Hongaarse Grand Prix. Het circuit was vochtig van de regen die de uren ervoor was gevallen en alle coureurs gingen op intermediate-banden naar de grid. De Nederlander was aan het zoeken naar grip en aan het einde van zijn rondje gleed hij van de baan af.

Crash Verstappen

Mogelijk waren de banden nog iets te koud maar de gevolgen waren groot. De neus en voorwielophanging waren kapot, die was afgebroken. Met nog twee bochten naar de grid reed Verstappen in traag tempo naar zijn pitcrew met nog iets meer dan 20 minuten te gaan.

Die gingen proberen om de voorwielophanging te vervangen maar de tijd tikte door. De 22-jarige Nederlander keek rustig toe en had zijn overal al half uitgedaan omdat hij niet dacht te gaan racen. Met nog enkele minuten te gaan tot de start van de race kreeg Verstappen het sein om in te stappen, waarna hij alsnog zijn race kon beginnen vanaf de zevende plaats.

Vrijwel direct bij de start had de Red Bull-coureur de derde plaats in handen. Uiteindelijk finisht hij tweede en pakt waardevolle punten. Na afloop zei hij tegen Martin Brundle: "Dit was niet het begin zoals ik wilde. Ik kwam terecht in de bandenstapels op weg naar de grid."

Hulde aan zijn monteurs

"Ik weet niet hoe de monteurs het deden, maar ze zijn ongelooflijk. Ik kon ze terugbetalen met deze tweede plaats. De eerste ronde was echt cruciaal. Vanaf dat moment deden we de juiste dingen, kozen onze eigen strategie en het is goed om de twee Mercedes te splitsen. Ja, het was goed en de besturing was als nieuw. Je weet maar nooit... dus ik reed gewoon mijn eigen tempo. Hier volgen is nogal lastig. We hebben het voor elkaar gekregen om rond te hangen, maar we zijn vrij blij met de tweede. Ik dacht dat ik niet ging racen, dus tweede voelt als een overwinning."