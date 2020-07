Martin Brundle: "Max Verstappen weet dat hij dit jaar geen kampioen wordt"

De eerste twee Grands Prix van het jaar zitten erop en beide races werden gewonnen door een Mercedes. De eerste Grand Prix in Oostenrijk werd een prooi voor Valtteri Bottas, terwijl de tweede Grand Prix op naam van Lewis Hamilton werd geschreven.

In de eerste race van het jaar leek Max Verstappen mee te doen om de overwinning maar viel hij vroeg in de race uit. De tweede race lag hij lang op de tweede plaats maar moest uiteindelijk zijn meerdere kennen in Bottas waardoor de Nederlander als derde eindigde.

Sky F1-commentator Martin Brundle had na afloop van de race interviews met het drietal en zag duidelijk een Verstappen die niet heel vrolijk was, maar wel realistisch. De Brit ziet dat de 22-jarige Red Bull-coureur weet hoe laat het is: "Verstappen deed het afgelopen weekend erg goed, hij maakte totaal geen fouten. Ik zag echter in zijn gezicht na de race dat hij niet vrolijk was. Ik denk dat hij weet hoe laat het is en ook dit jaar geen kampioen gaat worden."

Volgens Brundle blijft Mercedes te sterk en zijn ze te dominant voor de concurrentie, waardoor of Bottas of Hamilton kampioen in 2020 zal worden.