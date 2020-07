Toto Wolff: "Bottas 3.0 wordt ieder jaar beter"

Valtteri Bottas baarde opzien door vorig jaar van de eerste 4 races er 2 te winnen. Hij had zich anders en beter voorbereid op het seizoen, een psycholoog in dienst genomen en werd daardoor Bottas 2.0 genoemd. Volgens teambaas Toto Wolff heeft hij ook dit jaar weer een stap gezet, waardoor de Fin nu 3.0 wordt genoemd.

Vorig weekend won de Fin in Oostenrijk vanaf pole position en op vrijdag op dezelfde Red Bull Ring breidde hij zijn voorsprong op zesvoudig wereldkampioen Hamilton uit naar zes tienden.

Wolff vertelde RTL dat de balans op Hamilton's zwarte Mercedes niet goed was en dat er onderzoek naar het probleem loopt.

Bottas ontwikkelt zich

Ook gaf hij ook toe dat Bottas gewoon beter wordt. De teambaas: "Elk jaar wordt er in het begin gesproken dat Valtteri is veranderd, dat we hem nu zien in versie 2.0 of 3.0, maar het is echt indrukwekkend hoe hij gestaag verder ontwikkelt. Als we naar Lewis kijken, zien we dat hij elk jaar een steeds volwassener wordt qua persoonlijkheid en een echte professional wordt maar ook zijn vaardigheidsniveau voortdurend verbetert. Hetzelfde gebeurt met Valtteri."

Hamilton moet er echter tot nu toe meer aan doen om indruk te maken in 2020. Afgelopen weekend ontving hij in Oostenrijk zelfs meer strafpunten voor licenties, wat het risico op een verbod op één race vergroot. De Brit is ook steeds politieker actief en onthulde in Oostenrijk dat hij in 2017 werd gewaarschuwd 'van iemand in de Verenigde Staten die behoorlijk hoog in het vaandel staat' tegen het dragen van een helm ter ere van Colin Kaepernick.

Hamilton zegt over het voorval: "Er waren mogelijke gevolgen voor als ik dat zou doen en het was niet de eerste keer."

Gevraagd naar Hamilton's strijd tot nu toe in 2020, antwoordde Wolff: "Hij is een racer die alleen tevreden is met de overwinning. Afgelopen weekend waren er te veel verschillende problemen, maar zulke dagen maken hem alleen maar sterker. Dat hebben we uiteindelijk gezien met de overwinning die hij heeft gehaald, hij laat zich niet snel uit het veld slaan."