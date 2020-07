Fernando Alonso wil dat Renault prioriteit geeft aan 2022

Fernando Alonso keert volgend jaar terug op de grid en heeft altijd zijn mening klaar. Het is algemeen bekend dat de Spanjaard het team waar hij rijdt naar zijn hand wil zetten. Dit doet hij vaak binnenskamers maar ook in de media. Hoewel Alain Prost en Cyril Abiteboul op de hoogte zijn van zijn lastige houding binnen het team en hierover met hem hebben gesproken begint de tweevoudig wereldkampioen zich nu meteen te roeren.

De Spanjaard wil dat Renault haar focus van 2021 verlegd naar 2022, als de nieuwe reglementen ingaan en er andere wagens komen met 18-inch velgen. Dat onthulde Renault-teambaas Abiteboul. Alonso richt zijn pijlen in ieder geval wel op 2022 en ziet zijn terugkeer in 2021 als een investering voor het jaar erna.

Abiteboul zei tegen de media in Oostenrijk: "Fernando zal in 2021 voor ons team rijden en het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is om ons competitief te maken. Hij heeft tegen ons gezegd: 'Jongens, vergeet volgend seizoen'. Dat wil niet zeggen dat we in 2021 geen behoorlijke resultaten zullen behalen, maar de nadruk zal vooral liggen op het seizoen 2022."

Het lijkt er dus op dat we volgend seizoen niet al te veel van Renault hoeven te verwachten en dat het team meegaat in de visie van de 38-jarige kopman van het team.