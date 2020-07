Valtteri Bottas: "Gevecht met Verstappen was leuk"

Valtteri Bottas mag trots zijn op zichzelf. De Fin had zich gisteren op P4 gekwalificeerd tijdens de natte kwalificatie. De Grand Prix van Stiermarken ging voor hem zoals gepland. Lewis Hamilton startte vanaf pole position, met daarachter Max Verstappen en Carlos Sainz. De coureur van Mercedes volgde als vierde, maar kwam vroeg in de race al op de derde positie te liggen.

Max Verstappen en Lewis Hamilton reden lange tijd in vrije lucht. Het gat tussen de coureurs was vijf seconden en tussen Verstappen en Bottas soms negen seconden. Niets wees erop dat Verstappen zijn tweede plaats zou verliezen, maar Valtteri Bottas kwam Verstappen voorbij in ronde 66, maar Verstappen maakte het hem moeilijk. In ronde 67 was het gedaan.

Lewis kon controleren

Bottas was blij met zijn tweede plek en staat na twee races met 43 punten bovenaan in het kampioenschapslijst. Bottas had het nadeel ten opzichte van zijn teamgenoot: "Lewis startte vanaf pole position. Hij kon hierdoor echt de race controleren vooral met onze problemen, maar het was niet zo erg als de afgelopen race. Vanaf de vierde plek is het extra lastig om meer power te geven, vooral om van de kerbs af te blijven."

De Fin in dienst van Mercedes was blij met het tempo van vandaag. "Vandaag was niet slecht. Het was een goede strijd met Max Verstappen en aan het eind hadden we een goed tempo, want we verlengden de stint met een latere pitstop in vergelijking met hem."