Mercedes heeft problemen: "Auto Hamilton gaat alle kanten op"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat ze een probleem hebben nadat hij de W11 van Lewis Hamilton 'overal en nergens' is in Oostenrijk. Valtteri Bottas kon de tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken op het circuit in Spielberg als tweede afsluiten, 0.043 seconden langzamer dan Max Verstappen.

Hamilton was de verrassing van de sessie en eindigde helemaal op de zesde positie, op 0.6 seconden van zijn Finse teamgenoot die vorige week de Oostenrijkse Grand Prix wist te winnen. Het was een vreemde sessie met coureurs die veel rondjes probeerden te rijden vanwege de kans dat de uitslag van de tweede vrije training, zondag de grid zou kunnen vormen als de kwalificatie niet kan plaatsvinden vanwege de voorspelde zware regen.

Probleem met auto Hamilton

Hoewel Wolff zei dat Hamilton's programma niet de gebruikelijke vrije training modus was of kwalificatie-setup, zei hij dat er een 'probleem' was met de auto omdat de W11 'overal en nergens' was.

Tegen de Oostenrijkse omroep ORF: "We hebben er lang over gesproken, maar uiteindelijk zijn we een beetje half zwanger de sessie in zijn gegaan. Niet op volle kracht, maar ook niet heel langzaam cruisen. Het was geen volledige aanval, maar het was ook geen halve aanval, we hebben al een beetje meer vermogen erop kunnen zetten."

"Laten we zeggen dat we op een prestatieniveau reden dat we normaal niet rijden op vrijdag. We tasten een beetje in het duister, vooral met de tijd van Lewis. Er is een probleem met zijn auto. Op dit moment weten we het niet. De auto gaat alle kanten op, vooral in de langzame en middel-snelle bochten. We hebben overal datakanalen en je moet er de tijd voor nemen om daar naar te kijken."