Charles Leclerc kende moeilijke vrijdag maar voelt potentie

Terwijl Leclerc toegeeft dat hij een 'moeilijke dag' heeft doorstaan, zegt de Monegaskische coureur dat hij tijdens de twee vrije trainingen ook verbeteringen van de nieuwe onderdelen kan zien.

Leclerc voelt potentie

Tegenover Sky Italië zegt de Ferrari-coureur: "Absoluut het was een moeilijke dag, maar aan de andere kant denk ik dat we tegen het einde van de dag een paar dingen hebben gevonden toen we met veel brandstof hebben gereden, vooral in de laatste run."

"Dit is positief, laten we kijken of morgen of na morgen, afhankelijk van het weer, we de rondetijd die we hebben opgedaan met veel brandstof daarna met weinig brandstof kunnen behalen. Ik kon het verschil voelen, we moeten het nog steeds inhouden om de wagen goed te laten werken. Ik denk dat er potentieel in zit, we moeten gewoon blijven werken om het volledige potentieel te vinden."

Problemen met rechte stukken

Leclerc eindigde de tweede vrije trainingen als negende, waarbij Ferrari worstelde met de snelheid op de rechte stukken, wat blijkt uit zijn positie onderaan de snelheidsmetingen.

"Daar worstelen we absoluut mee. Daarom was ook de race van vorige week zo moeilijk met het inhalen van andere coureurs. We proberen zoveel mogelijk te werken met wat we op dit moment hebben en hopelijk zullen we het voor de komende races kunnen veranderen."