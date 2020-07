Max Verstappen: "Ik ben gepassioneerd en soms te ambitieus"

Max Verstappen lijkt als Formule 1-coureur alles onder controle te hebben, maar ook aan zelfreflectie ontbreekt het hem niet. Hij is zeker niet perfect en er zijn karaktereigenschappen waarvan hij denkt dat hij het beter kan. Dingen waar hij in het verleden kritiek op heeft gekregen.

Werken aan agressie

Als Formule 1-coureur voert Verstappen niet alleen interviews af over de wegligging van zijn auto of zijn favoriete bochtencombinatie. Af en toe willen fans ook iets persoonlijks te weten komen over hun sportheld. Zo geeft hij in gesprek met speedweek.com toe dat hij aan agressie moet werken.

Op de vraag van welk aspect van zijn gedrag hij meer grip wil krijgen antwoord de 22-jarige Nederlander: "Er zijn altijd dingen die je probeert te beheersen. Te agressief zijn is bijvoorbeeld geen goede zaak. Je moet jezelf een grens stellen. Ik ben een gepassioneerd persoon en soms een beetje te ambitieus. Ik moet dat onder controle krijgen."

Op het circuit vertaalde deze agressie zich aan het begin van het seizoen 2018 in onnodige fouten. Dat gebeurt nu bijna niet, maar vorig jaar nam hij de woede van Ferrari en heel Italië op zich toen hij hen openlijk beschuldigde van bedrog. Daarna had hij gelijk, maar sindsdien is hij voorzichtiger geweest als het gaat om uitspraken over de motor van Ferrari.