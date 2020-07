Geen vrije trainingen voor Fernando Alonso in 2020

Fernando Alonso heeft suggesties dat hij dit jaar tijdens de vrije trainingen in actie zou komen verwezen naar het rijk der fabelen. Er waren berichten dat het een verstandige zet zou zijn voor de 38-jarige om zich voor te bereiden op zijn terugkeer naar de Formule 1 volgend jaar met Renault.

Maar de Spanjaard zegt dit niet het plan is: "Ik denk niet dat ik dit jaar in een Formule 1-auto ga rijden. Ik zal naar enkele races komen om het werk van het team te zien en misschien zal ik in de simulator in Enstone werken om me te helpen de snelheid terug te krijgen."

Slechte reputatie Alonso

Waarschijnlijk een grotere zorg voor zijn nieuwe teambaas Cyril Abiteboul is de reputatie van Alonso, niet alleen voor het demoraliseren van zijn teamgenoten, maar ook voor het veroorzaken van problemen binnen een team.

Abiteboul gaf woensdag toe: "We bespraken de reputatie van Fernando. Dit was één van de redenen waarom het belangrijk voor hem was om een ​​pauze te nemen in de sport. Laten we niet onderschatten hoe meedogenloos en giftig de Formule 1 kan zijn. Het maakt niet uit hoe goed je werkt, hoe hard je probeert en hoe sterk je jezelf vindt, soms is het gewoon onmogelijk om het resultaat te krijgen dat je verdient."

Eric Boullier, die Alonso's teambaas was bij McLaren, denkt dat de aanwezigheid van de Spanjaard goed zal zijn voor zijn teamgenoot Esteban Ocon in 2021.

"Door met Fernando samen te werken, zal Esteban Ocon er inspiratie uit kunnen putten, volwassen worden en de mogelijkheid krijgen om een ​​team te verenigen. Als hij wordt overschaduwd door Alonso, komt dat omdat hij niet de leider was die we denken dat hij is, maar eerlijk gezegd betwijfel ik echt of dit zal gebeuren", voegde Boullier eraan toe.

Boullier zei zelfs dat een kampioen als Alonso naast Ocon, een formidabel coureursduo is door de combinatie van een winnaar en een jonge hongerige coureur.